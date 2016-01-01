هذه أبرز محاور خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الولاية التشريعية

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

توقع المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، بأن يكون الخطاب الذي سيوجهه الملك محمد السادس غدا الجمعة 14 أكتوبر في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، لـ515 برلمانيا منهم 395 نائبا انتخبوا في اقتراع 7 أكتوبر،(أن يكون) مرجعيا ومحددا للخطوط العريضة للولاية التشريعية المقبلة.

وكشف الشرقاوي في تدوينة له عبر صفحته بـ"الفايسبوك" أن خطاب العاهل المغربي سيتطرق لنقاط حددها في موقف أعلى سلطة في البلاد من انتخابات سابع أكتوبر التشريعية، ووصايا محمد السادس للبرلمان الجديد ودعوة نواب الأمة إلى التحلي بالمسؤولية، والأخلاق والعمل الجاد، وخدمة المواطنين وحسن القيام بالمهام الموكولة البرلمانيين.

كما أضاف عمر الشرقاوي أنه بناءا على خطابات افتتاح الولايات التشريعية سابقة فسيتطرق الخطاب الملكي للأولويات التشريعية خلال السنة الأولى من الولاية (القوانين التنظيمية المتبقية الأمازيغية، الإضراب، المجلس الوطني للغات، استكمال ورش إقامة المؤسسات الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان،مؤسسة الوسيط، المجلس الأعلى للحسابات، وتنشيط الدبلوماسية البرلمانية.

و وفق توقعات الشرقاوي، فسيوجه الملك عناية البرلمان إلى بعض السياسات العمومية ذات الأولوية على رأسها قطاع التعليم الذي سيكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة بعدما وافق الملك على الرؤية الإستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذا توجيه بعض الرسائل للحكومة المقبلة، مع التنبيه إلى عدم ضياع الجهد والزمن التشريعين بسبب الصراع السياسي غير النافع.