للا جمالة العلوي ابنة عمة الملك التي ستقود الدبلوماسية المغربية بأمريكا (صور)

للا جمالة العلوي ابنة عمة الملك التي ستقود الدبلوماسية المغربية بأمريكا

ازدادت للا جمالة العلوي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، سفيرة للمملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالرباط.



وترأس للا جمالة العلوي، الحاصلة على الإجازة في التاريخ والعلوم السياسية من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، الجمعية المغربية البريطانية.



وفي سنة 2004، أحدثت للا جمالة كرسيا جامعيا يحمل اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدراسات المغربية والمتوسطية بكلية سانت أونتونيس التابعة لجامعة أوكسفورد.



كما نظمت للا جمالة العلوي سنة 2007، بشراكة مع المكتبة البريطانية، معرضا لمخطوطات الأديان الثلاثة. ونظمت سنة بعد ذلك، أيضا، بشراكة مع مركز الدراسات حول الشرق الأوسط بجامعة أوكسفورد، ندوة حول الإصلاحات بالعالم العربي.



وفي سنة 2001، ترأست للا جمالة العلوي وفدا مغربيا في الدورة الاستثنائية حول داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) المنظمة من طرف الأمم المتحدة.



وتعيش للا جمالة العلوي، منذ سنة 2009، بلندن حيث شغلت منصب سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة.



وفي سنة 2015، حصلت للا جمالة العلوي على الجائزة الرفيعة من (مجلة ديبلومات) لمساهمتها المتميزة في مجال الدبلوماسية.



كما تشغل منصب الرئيسة الشرفية ل"دار الأيتام للا حسناء" التي تستقبل ما يناهز 200 طفلا متخلى عنهم.