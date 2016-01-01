4,2 مليون شخص استخدموا "أنا ناخب" في المغرب بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر

/ أفادت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عدد مستخدمي خاصية "أنا ناخب" التي جرى تفعيلها بمناسبة الانتخابات التشريعية ل7أكتوبر ، وصل لأكثر من 4,2 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة، موضحة أن هذه الخاصية تعكس مشاركة الناخبين وتصويتهم في الانتخابات التشريعية التي نظمها المغرب مؤخرا.



وأوضح في بلاغ لإدارة "فيسبوك"، أن مستخدمي هذه الخاصية، من خلال الضغط على زر "أنا ناخب"، يقومون بتحديث ومشاركة أخبار التصويت الخاصة بهم مع شبكة أ صدقائهم وعائلاتهم.



وجرى تفعيل هذه الخاصية في المغرب للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يوم الانتخابات، وظهرت "أنا ناخب" كرسالة في الجزء العلوي من قسم آخر الأخبار، وكانت بمثابة تذكير للناخبين البالغين من العمر أكثر من 18 عاما بالتسجيل للتصويت خلال يوم الانتخابات وقامت بمساعدتهم أيضا على ايجاد أماكن يمكنهم التصويت فيها.



وذكر البلاغ أن "فيسبوك" يوفر منصة للمستخدمين تساعدهم على التفاعل مع الناخبين الآخرين والتواصل بسهولة مع القادة الذين يتخدون قرارات تؤثر على حياتهم اليومية، وقد وجدت دراسات سابقة أن الناخبين يتأثرون لدى رؤية أصدقائهم على "فيسبوك" يمارسون حقهم بالتصويت ما يدفعهم الى القيام بالمثل.



ونقل المصدر ذاته عن رئيس السياسات العامة لدى "فيسبوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، أشرف زيتون، تأكيده أن "أدوات فيسبوك تشكل جزء لا يتجزأ من حياة الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، موضحا أن "خاصية أنا ناخب أتاحت للمجتمع المغربي إمكانية مشاركة تجربتهم المهمة مع أصدقائهم وعائلاتهم".



وأشار البلاغ إلى أن خاصية "أنا ناخب" استخدمت في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الثلاثة الأخيرة، وفي انتخابات المملكة المتحدة، والانتخابات البرلمانية الأورية، وفي الهند التي تعد أكبر دولة ديمقراطية في العالم.