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مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

- القنيطرة : 48 ملمتر 

- إفران : 42 ملمتر 

- سيدي سليمان : 40 ملمتر

- فاس : 27 ملمتر 

- تازة : 21 ملمتر

- شفشاون : 14 ملمتر

- مكناس : 10 ملمترات 

- طنجة : 9 ملمترات 

- بنسليمان : 8 ملمترات

- الرباط : 7 ملمترات 

- ميدلت والجديدة : 6 ملمترات

- خريبكة وسطات : 5 ملمترات

- أكادير والعرائش والحسيمة : 4 ملمترات 

- اسفي : 3 ملمترات 

- وجدة ومراكش وسيدي ايفني : ملمترين 

- النواصر : ملمتر واحد 

- تطوان والمحمدية و الدار البيضاء أنفا والصويرة وطانطان وتارودانت وتيزنيت وكلميم : أقل من ملمتر واحد

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