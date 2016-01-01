هذه هي أصغر برلمانية بمجلس النواب ومن هنا أتت

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

بعدما كان "اللقب" خلال الخمس سنوات ماضية بيد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية اعتماد الزاهيدي، جاء الدور هذه المرة على غريمه التقليدي حزب الأصالة والمعاصرة والذي نال شرف تمثيله من طرف أصغر برلمانية بمجلس النواب .

النائبة البرلمانية المعنية بالأمر تدعى وئام لمحرشي، من مواليد سنة 1994، أي أنها تبلغ من العمر فقط 22 سنة، تنحدر من مدينة وزان حيث حصلت لائحة حزبها على ما يقارب 25 ألف صوت .

هذا وقد حلت وئام لمحرشي قبل قليل بمقر البرلمان بالرباط حيث سيترأس العاهل المغربي جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية.