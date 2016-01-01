الملك محمد السادس : لو كانت الإدارة تقوم بواجبها لما توجه المواطنون إلى ملكهم من أجل قضايا بسيطة

أخبارنا المغربية : الرباط

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الامير مولاي الحسن و الامير مولاي رشيد ، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.

وبهذه المناسبة القى الملك الله خطابا ساميا امام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ، و قال في أبرز محاوره : " يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات ، وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما" .

و أضاف الملك في خطابه : " أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم ، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم".