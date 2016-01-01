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استمرار الجو البارد بمجموعة من مناطق المملكة والأمطار قد تعود مجددا

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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استمرار الجو البارد بمجموعة من مناطق المملكة والأمطار قد تعود مجددا

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

توقعت مديرية الأرصاد الجوية غدا السبت أن يتواصل الانخفاض الملموس في درجات الحرارة الذي تعرفه مجموعة من مناطق المملكة خاصة الشمالية منها والمرتفعات، إذ من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و 22 درجة بسوس وسهول دكالة وعبدة وتادلة والرحامنة والحوز والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي المناطق.

و ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14و 19 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 25 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والسايس والغرب وهضاب الفوسفاط، ووالماس والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة وستكون ما بين 25 و31 درجة بسوس وسهول تادلة، والرحامنة والحوز والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

هذا ومن المنتظر أن يحل بالمملكة اضطراب جوي ثان بدءا من منتصف الأسبوع المقبل قد يعطي أمطارا معتدلة ومتفرقة من شأنها أن تنعش آمال الفلاحين في موسم فلاحي جيد وتبعد شبح الجفاف الذي يخيم على عدة مدن.

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