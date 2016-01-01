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الشابة الوسيمة التي التقطت صورة مع الملك بالدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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الشابة الوسيمة التي التقطت صورة مع الملك بالدار البيضاء الشابة الوسيمة التي التقطت صورة مع الملك بالدار البيضاء

أخبارنا المغربية :

نشرت  صفحة الملك محمد السادس  على الفايسبوك (غير رسمية)، صورة يظهر فيها الملك و هو على متن سيارته الرباعية الدفع و إلى جانبه شابة بيضاوية وسيمة .

وكتب الشاب سفيان البحري مدير الصفحة معلقا على الصورة: " مفخرة المغرب والعالم الملك محمد السادس نصره الله مع معجبة الصفحة سهام اليوم السبت بشارع أنفا الدار البيضاء ".

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