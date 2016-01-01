الشابة الوسيمة التي التقطت صورة مع الملك بالدار البيضاء
بواسطة 28 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية :
نشرت صفحة الملك محمد السادس على الفايسبوك (غير رسمية)، صورة يظهر فيها الملك و هو على متن سيارته الرباعية الدفع و إلى جانبه شابة بيضاوية وسيمة .
وكتب الشاب سفيان البحري مدير الصفحة معلقا على الصورة: " مفخرة المغرب والعالم الملك محمد السادس نصره الله مع معجبة الصفحة سهام اليوم السبت بشارع أنفا الدار البيضاء ".
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