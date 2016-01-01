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ها علاش توقف بوليسي يعمل بمطار الحسيمة !!

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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ها علاش توقف بوليسي يعمل بمطار الحسيمة !! ها علاش توقف بوليسي يعمل بمطار الحسيمة !!

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الأحد، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، يعمل بمطار الشريف الإدريسي بمدينة الحسيمة، وذلك على خلفية بحث قضائي.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن هذا القرار التأديبي يأتي بعدما تم إيداع الشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تباشره مصالح الدرك الملكي، وذلك بعد حجز كمية من المخدرات في الحقائب الشخصية لمواطن بلجيكي من أصل مغربي كان يحاول تهريبها نحو الخارج.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستتخد جميع الإجراءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي المذكور، الذي كان مكلفا بالمراقبة بجهاز السكانير بالمطار، وذلك في أعقاب نتائج البحث القضائي المجرى في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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