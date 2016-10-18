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القصر الملكي يتكلف بعلاج و تغذية عبد الرحمان اليوسفي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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القصر الملكي يتكلف بعلاج و تغذية عبد الرحمان اليوسفي

أخبارنا المغربية 

كلف الملك محمد السادس طبيب القصر بمتابعة علاج وزيره السابق، عبد الرحمان اليوسفي، وفق ما كشف عنه الحسن العبسي، أحد المقربين للقيادي الاتحادي، و الذي أكد أن الغذاء المخصص له يأتي مباشرة من القصر الملكي.

و قال العبسي في حديثه لصحيفة أخبار اليوم، أن القصر يتعامل مع اليوسفي وكأنه فرد منه، مشيرا إلى تكفل الملك محمد السادس بجميع نفقات علاج وزيره الأول السابق في مصحة الشيخ زايد.

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1 | عبدو
تعقيب
يوجد هناك اناس يستحقون التغدية و العلاج للدين لا دخل لهم و يعيشون في الاكواخ و الجبال اما السيد اليوسفي انه يستحق هده الالتفاتة لكنه في غنى عنها و السكوت احسن
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/18 - 11:50
2 | منير
ملك متواضع
هاد السيد( الملك) كنحترمو من قلبي و اليوسفي نعم الرجال الله يشافيه
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/19 - 03:10
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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