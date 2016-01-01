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الجنرال بوشعيب عروب يباشر تغييرات شاملة في صفوف الجيش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الجنرال بوشعيب عروب يباشر تغييرات شاملة في صفوف الجيش

أخبارنا المغربية 

باشر الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، تغييرات مهمة بالحدود الشرقية مع الجزائر، إضافة إلى تغييرات أخرى مرتقبة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة عبر إعادة النظر في دور قيادة المنطقة الجنوبية.

و قالت يومية المساء أن  تغييرات شملت ضباطا كبارا في الجيش وجنرالات، من بينهم الجنرال بوطالب، مفتش القوات الجوية الملكية، الذي سبق له أن قاد الطائرة الخاصة للملك الحسن الثاني.

وتحدثت مصادر الجريدة عن تعيين قائد قاعدة جوية مفتشا جديدا للقوات الملكية الجوية، بهدف ضخ دماء جديدة في سلاح الجو والاستفادة من دراسات جديدة بمناهج جامعات مختصة في سلاح الجو.

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