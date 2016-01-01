مصرع خمسة أشخاص وإصابة آخر في حادثة سير خطيرة بإقليم سطات

أفادت السلطات المحلية لإقليم سطات بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب شخص واحد بجروح بليغة إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم أمس الثلاثاء بمنطقة بني مسكين الشرقية دائرة البروج إقليم سطات.



وحسب المصدر ذاته، فقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات. وأشار المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.