الرصاص الحي يلعلع بسلا من أجل إيقاف مجرمين و طلقة نارية تصيب أحدهم في ساقه

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اضطر شرطي يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، عند الساعة الثانية عشرة والربع من صباح اليوم الخميس، إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصتين، إحداهما تحذيرية، وذلك لتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم حاولوا تعريضه لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الثلاثة كانوا يحملون أسلحة بيضاء بأحد أزقة حي الانبعاث بمدينة سلا، ويشتبه في ارتكابهم لعمليات سرقة بالعنف، حيث اعترضوا سبيل الشرطي وهددوا حياته للخطر مما اضطره لإطلاق عيارين ناريين، الأول تحذيري في الهواء، والثاني أصاب أحد المشتبه فيهم على مستوى ساقه الأيسر.



وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيهما الآخرين بعدما تمكنا من الفرار.