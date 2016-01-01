أكادير .. اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم أردني متورطون في تزييف بطاقات الأداء البنكي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير ، اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن من جنسية أردنية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزييف بطاقات الأداء البنكي والنصب والاحتيال.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزتهم 13 بطاقة مزيفة للأداء البنكي، قبل أن تسفر عملية التفتيش، المنجزة بشقة يستغلونها على سبيل الكراء، عن حجز 12 بطاقة بنكية أخرى مماثلة، وجهاز معلوماتي يستعمل في تزييف وبرمجة هذا النوع من البطاقات، فضلا عن جهاز حاسوب محمول وثلاثة هواتف محمولة.



وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وخلفيات هذه القضية.