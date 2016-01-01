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بسبب كثر الاعتداءات ، هذه هي الحافلات الجديدة التي ستجوب القنيطرة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بسبب كثر الاعتداءات ، هذه هي الحافلات الجديدة التي ستجوب القنيطرة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية القنيطرية صورة للنموذج الجديد لحافلات النقل الحضري والتي من المنتظر أن تجوب شوارع القنيطرة بعد حصولها على ترخيص المجلس الجماعي.

الحافلات الجديدة، وكما يظهر في النموذج، ستكون نوافذها مسيجة بقضبان حديدية وذلك من أجل تجنب الخسائر التي تتعرض لها جراء التخريب المتعمد الذي يقوم به بعض المنحرفين.

هذا وتنتظر الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة فقط التأشير على النموذج للشروع في استعماله وتعميمه على باقي الحافلات.

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