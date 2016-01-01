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ثمانية جرحى في حادث انقلاب شاحنة فوق سيارة لنقل المستخدمين بإقليم النواصر

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 35 دقيقة مضت
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ثمانية جرحى في حادث انقلاب شاحنة فوق سيارة لنقل المستخدمين بإقليم النواصر ثمانية جرحى في حادث انقلاب شاحنة فوق سيارة لنقل المستخدمين بإقليم النواصر

 أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم في حالة جد حرجة، في حادثة سير وقعت اليوم السبت بإقليم النواصر.

وأفادت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة أثناء انعراجها، فوق سيارة لنقل المستخدمين كانت تسلك نفس المسار، وذلك على مقربة من إحدى مفترقات الطرق على مستوى الجماعة القروية لأولاد صالح إقليم النواصر.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية نقلت المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى السقاط بالحي الحسني لتلقي الإسعافات الضرورية، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق للبحث في ملابسات وحيثيات هذه النازلة.

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