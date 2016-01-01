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فـاجعة .. 8 قتلى و20 جريحا في حادثة سير بإقليم برشيد و هذه التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 27 دقيقة مضت
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فـاجعة .. 8 قتلى و20 جريحا في حادثة سير بإقليم برشيد و هذه التفاصيل فـاجعة .. 8 قتلى و20 جريحا في حادثة سير بإقليم برشيد و هذه التفاصيل

 خلفت حادثة سير وقعت اليوم الأحد بإقليم برشيد 8 قتلى و20 مصابا، 15 منهم في حالة جد حرجة.

وأوضحت مصالح الوقاية المدنية أن هذه الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الثانية بعد الزوال على مستوى جماعة الساحل بإقليم برشيد، نجمت عن انقلاب شاحنة كانت قادمة من أحد الأسواق الأسبوعية مخلفة وراءها 8 قتلى 20 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الوقاية المدنية سخرت 4 سيارات إسعاف وسيارة أخرى للاسعافات الطرقية وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، في الوقت الذي نقلت فيه الجثث إلى مستودع الأموات بالحي الحسني.

وقد تم فتح تحقيق للبحث في أسباب وملابسات هذه النازلة.

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