الحموشي يعفي مسؤولين كبار بالإدارة العامة للأمن الوطني وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أكدت مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي أقدم على إعفاء مسؤولين كبار بالإدارة المركزية بعد فتح تحقيق داخلي كشف عن اختلالات بالجملة.
وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بمسؤول برتبة والي أمن، كان يرأس مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، حيث تم إعفاؤه من منصبه إلى جانب عدد من كبار مساعديه.
وأضافت مصادرنا أن السبب يعود إلى سوء تدبير المخزون واهمال الصيانة وغياب العقلانية في التسيير وسوء التدبير.
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