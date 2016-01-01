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نسبة موظفات الداخلية ضئيلة و"العزوبة" أعلى في وزارة الأوقاف

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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نسبة موظفات الداخلية ضئيلة و"العزوبة" أعلى في وزارة الأوقاف نسبة موظفات الداخلية ضئيلة و"العزوبة" أعلى في وزارة الأوقاف

أخبارنا المغربية :

كشفت معطيات رسمية أن 90 في المئة من النساء الموظفات المدنيات يتمركزن في ست قطاعات وزارية، أولها قطاع الصحة بنسبة حوالي 59 في المئة مقارنة مع الرجال بالقطاع.

و يليه قطاع العدل والحريات الذي شغل 45 في المئة من النساء بالنظر إلى عدد الرجال الموظفين بالقطاع، ثم وزارة الاقتصاد والمالية الذي تمثل المرأة بالنسبة لعدد موظفي القطاع حوالي 42 في المئة.

و يأتي بعده قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي الذي تمثل فيه النساء ما يزيد عن 41 في المئة مقارنة مع عدد موظفي القطاع، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي يوظف حوالي 41 في المئة من النساء مقارنة مع عدد الرجال، وفق يومية "المساء" التي كشفت عن معطيات أخرى حول هذا الموضوع في عدد اليوم الثلاثاء.

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