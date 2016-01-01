مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الأخيرة
في ما يلي مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة من السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
- الرشيدية : 23 ملمتر
- آ سفي ... ملمتران
- وجدة وبوعرفة والجديدة وميدلت : أقل من ملمتر .
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