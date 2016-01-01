عاجل: أنباء عن إقالة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعد هاشتاغ cop22_voip
أخبارنا المغربية
ذكرت مصادر متطابقة أنه تمت إقالة مدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات "ANRT" من منصبه مساء اليوم الثلاثاء .
و قالت المصادر نقلا عن موقع "ميديا24" أن هذه الخطوة تأتي بعد الجدل الذي أثير منذ بداية السنة حول حظر تكنولوجيا VOIP بداية العام الجاري ما كبد البلاد خسائر قدرها تقرير أمريكي بـ 320 مليون دولار قبل أن تعود هذه الخدمة للعمل مؤخرا على بعد أيام قليلة من احتضان المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة COP 22 ما اعتبره المستخدمون المغاربة تحقيرا لهم.
وتبادل نشطاء مغاربة على الانترنت هاشتاغ cop22_voip لتجميع احتجاجاتهم على طريقة تعامل الوكالة مع مطالبهم، وجرى تعميم رسالة موحدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "لكل زوار المغرب خلال قمة المناخ في دورتها الـ22، ليس مسموحًا لنا استخدام سكايب وواتس آب وكل خدمات الـVوىP للاتصال، في الدقيقة التي ستغادرون، سيعود الحظر مجددًا، نحن نعاني في المغرب من غياب حقوقنا".
شاشة أخبارنا
لاعب مغربي يتحول إلى مجرم خطير و الشرطة توقع به قبل مغادرته البلاد
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة ، أن مصالح الشرطة بمدينة بوزنيقة ، قد ألقت نهاية الأسبوع ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟