الملك محمد السادس يساهم في بناء أكبر ملعب كرة قدم بتنزانيا

قال رئيس تنزانيا، جون ماغوفولي، إن الملك محمد السادس وعده بالمساهمة في بناء أكبر ملعب على المستوى الوطني، وذلك بالعاصمة دودوما، على هامش الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي لهذا البلد الإفريقي.

وفقا لموقع "البطولة" المغربي المختص في الشأن الرياضي فإن ماغوفولي قال عقب توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وتنزانيا، في حديث إعلامي نقلته صحيفة "ديلي نيوز" المحلية: "لقد كانت لي مقابلة مع الملك محمد السادس، فسألته إن كان بإمكانه المساهمة في تشييد ملعب بدودوما، فوافق".

وأضاف الرئيس التنزاني: "الملعب سيكلف ما بين 80 و100 مليون دولار، وسيكون أفضل وأكبر من الملعب الوطني الحالي".

ويعتبر الملعب الوطني بدار السلام الأكبر في تنزانيا حاليا بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف متفرج، وهو الذي احتضن لقاء المنتخبيْن، سنة 2010، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2012.