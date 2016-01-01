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أنباء عن تاجيل زيارة الملك محمد السادس لإثيوبيا إلى وقت لاحق

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أنباء عن تاجيل زيارة الملك محمد السادس لإثيوبيا إلى وقت لاحق

أخبارنا المغربية :

أفادت مصادر مطلعة أنه تم إرجاء الزيارة الملكية لاثيوبيا المحطة الثالثة من الجولة التي يقوم بها الملك محمد السادس لشرق افريقيا، في وقت لم يصدر حتى الان اي بيان من القصر الملكي المغربي بشأن ذلك. 

و أفادت مصادر وكالة "إيلاف"  في وقت سابق، ان الاضطرابات التي تعرفها اثيوبيا  أدت الى ارجاء الملك محمد السادس الى أديس أبابا، ضمن جولة تقوده الى ثلاث دول في افريقيا الشرقية تشمل تانزانيا وروندا . 




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