الملك يُغادر دار السلام في أعقاب زيارة رسمية لجمهورية تنزانيا
غادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، دار السلام بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك في أعقاب زيارة رسمية لجمهورية تنزانيا.
وكان في وداع جلالة الملك، بمطار جوليوس نيريري الدولي، رئيس جمهورية تنزانيا فخامة السيد جون بومبي ماغوفولي.
وبعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، تقدم للسلام على جلالة الملك السيدة سامية صلوحو حسن نائبة رئيس الجمهورية، وحاكم دار السلام، إلى جانب عدد من سامي الشخصيات العسكرية التزانية.
كما تقدم للسلام على فخامة رئيس جمهورية تنزانيا، عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، والذي يضم على الخصوص مستشاري صاحب الجلالة السيدين فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة.
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