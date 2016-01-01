وجدة .. حجز 58 ألف حبة "إكستازي" موجهة لتدمير عقول الشباب المغربي وإعتقال شخصين
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الأربعاء، من حجز أزيد من 58 ألف قرص من مخدر الإكستازي.
وذكر بلاغ لولاية أمن وجدة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني يحمل الجنسية الهولندية من أصل مغربي، وذلك لتورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الإكستازي.
وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 58 ألف و351 قرصا من مخدر الإكستازي، فضلا عن سيارتين، إحداهما رباعية الدفع، يشتبه في استعمالها في نقل وتهريب هذا النوع من المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الشبكة الإجرامية التي ينشطون فيها، ورصد مسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة من الخارج، بالإضافة إلى توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات، لاسيما الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.
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