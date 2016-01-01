غياب الطبيبة يخرج الساكنة للاحتجاج بأولاد فارس نواحي سطات

نورالدين ثلاج من سطات

احتجت فعاليات المجتمع المدني بجماعتي السكامنة واولاد فارس التابعتين لإقليم سطات، أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2016 ، على تدهور الوضع الصحي والغياب المتواصل للطبيبة وانعدام الادوية وسيادة منطق المحسوبية والزبونية في توزيع بعض الادوية.

وقد رفعت خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي عرفت مشاركة الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة علة الثروة وحماية المال العام، شعارات منددة بما آل إليها المركز الصحي من تدهور وتحوله لبناية قائمة، يوجد بداخلها ممرض يتلقى رشاو لتوزيع الأدوية، فيما يتواصل هجر الطبيبة للمركز في تحد صارخ للقسم ولامبالاة بمعاناة الساكنة.

وقال حجاج نعيم، المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، إن الوضع الذي وصل إليه القطاع الصحي بالمنطقة لم يعد بالإمكان السكوت عنه. محملا قائد المرمز والمنتخبين ومندبية الصحة المسؤولية كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

ذات المتحدث أكد أن هيئته ستظل وفية لمبادئها الانسانية مدافعة عن كرامة الانسان بالمنطقة، وستواصل احتجاجاتها ضد الطبيبة التي تنكرت لمبادئها وأخلاقيات المهنة.

وعبر محمد غازي، رئيس جمعية الأنوار الفارسية بجماعة السكامنة، عن استنكار كل الساكنة لما وصل إليه الوضع الصحي من تأزم دون أن يلمس مبادرات من المسؤولين لحلحلة الوضع وتمكين الجماعتين من الأدوية وإلزام الطبيبة بالحضور طيلة الأسبوع.

أما خالد عاميري، الكاتب العام لجمعية الفلاح بالهديلات بجماعة أولاد فارس، فقد عبر بدوره عن امتعاض وغضب ساكنة الجماعة من صمت المسؤولين عن الوضعية الكارثية التي أضحى يعيشها المركز وغياب ابسط الأدوية اللازمة لعلاج الجروح،وكذا سيادة منطق الزبونية والمحسوبية في لتعامل مع ساكنة الجماعتين.