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صورة جديدة للملك محمد السادس بجزيرة زنجبار تشعل "الفايسبوك"

بواسطة أخبارنا المغربية 15 دقيقة مضت
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صورة جديدة للملك محمد السادس بجزيرة زنجبار تشعل "الفايسبوك" صورة جديدة للملك محمد السادس بجزيرة زنجبار تشعل "الفايسبوك"

أخبارنا المغربية :

تداولت صفحات فايسبوكية صورة جديدة للملك محمد السادس مع شابتين أفريقيتين في إحدى محلات بيع الملابس الجاهزة خلال زيارته لجزيرة زنجبار التنزانية .

و كعادته ظهر الملك متحررا من البروتوكول و يرتدي لباسا صيفيا يتماشى مع الأجواء الحارة التي تعرفها تلك المنطقة حاليا.

و أثارت هذه الصورة إعجاب النشطاء المغاربة و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه تواضعا كبيرا من الملك .

 

 
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