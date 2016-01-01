صورة جديدة للملك محمد السادس بجزيرة زنجبار تشعل "الفايسبوك"
أخبارنا المغربية :
تداولت صفحات فايسبوكية صورة جديدة للملك محمد السادس مع شابتين أفريقيتين في إحدى محلات بيع الملابس الجاهزة خلال زيارته لجزيرة زنجبار التنزانية .
و كعادته ظهر الملك متحررا من البروتوكول و يرتدي لباسا صيفيا يتماشى مع الأجواء الحارة التي تعرفها تلك المنطقة حاليا.
و أثارت هذه الصورة إعجاب النشطاء المغاربة و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه تواضعا كبيرا من الملك .
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