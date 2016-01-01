صورة جديدة للملك محمد السادس بجزيرة زنجبار تشعل "الفايسبوك"

أخبارنا المغربية :

تداولت صفحات فايسبوكية صورة جديدة للملك محمد السادس مع شابتين أفريقيتين في إحدى محلات بيع الملابس الجاهزة خلال زيارته لجزيرة زنجبار التنزانية .

و كعادته ظهر الملك متحررا من البروتوكول و يرتدي لباسا صيفيا يتماشى مع الأجواء الحارة التي تعرفها تلك المنطقة حاليا.

و أثارت هذه الصورة إعجاب النشطاء المغاربة و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه تواضعا كبيرا من الملك .