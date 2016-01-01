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هذا ما أمر به وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد وفاة بائع سمك مطحونا وسط شاحنة أزبال

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 30 دقيقة مضت
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هذا ما أمر به وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد وفاة بائع سمك مطحونا وسط شاحنة أزبال هذا ما أمر به وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد وفاة بائع سمك مطحونا وسط شاحنة أزبال

 أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بفتح تحقيق في وفاة شخص بالمدينة، مساء أمس الجمعة، بشاحنة لجمع النفايات. 

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة تاجر السمك المسمى قيد حياته (محسن ف.ب)، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد أوضحت، في بلاغ، أن هذه الشاحنة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة. 

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