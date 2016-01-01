الرئيسية | أخبار وطنية | كونوا على بال .. الليلة موعد العودة الى التوقيت العادي للمغرب

كونوا على بال .. الليلة موعد العودة الى التوقيت العادي للمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كونوا على بال .. الليلة موعد العودة الى التوقيت العادي للمغرب كونوا على بال .. الليلة موعد العودة الى التوقيت العادي للمغرب

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه سيتم توقيف العمل بالتوقيت الحالي للمملكة (غرينتش +1)، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 30 أكتوبر 2016.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781- 13 - 2 الصادر في 21 ذي القعدة 1434 هجرية الموافق ل28 شتنبر 2013 ، بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

مجموع المشاهدات: 466 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات