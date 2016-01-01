كونوا على بال .. الليلة موعد العودة الى التوقيت العادي للمغرب
بواسطة ساعة واحدة مضت
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه سيتم توقيف العمل بالتوقيت الحالي للمملكة (غرينتش +1)، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 30 أكتوبر 2016.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781- 13 - 2 الصادر في 21 ذي القعدة 1434 هجرية الموافق ل28 شتنبر 2013 ، بتغيير الساعة القانونية للمملكة.
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