هزة أرضية جديدة بمدينة الحسيمة ، هذه تفاصيلها

أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 9, 3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل مدينة الحسيمة.



وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة الأرضية سجلت عند الساعة الرابعة و35 دقيقة بعد الزوال.