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هزة أرضية جديدة بمدينة الحسيمة ، هذه تفاصيلها

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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هزة أرضية جديدة بمدينة الحسيمة ، هذه تفاصيلها هزة أرضية جديدة بمدينة الحسيمة ، هذه تفاصيلها

 أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 9, 3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل مدينة الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة الأرضية سجلت عند الساعة الرابعة و35 دقيقة بعد الزوال.

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