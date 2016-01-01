هزة أرضية جديدة بمدينة الحسيمة ، هذه تفاصيلها
بواسطة 10 دقيقة مضت
أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 9, 3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل مدينة الحسيمة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة الأرضية سجلت عند الساعة الرابعة و35 دقيقة بعد الزوال.
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