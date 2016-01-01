استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بشكل اعتيادي بعد تحسن الظروف الجوية بمضيق جبل طارق
أعلنت سلطات ميناء طنجة المدينة، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة-المدينة وطريفة بجنوب إسبانيا، التي تم تعليقها، أول أمس الجمعة، بسبب سوء أحوال الطقس بمضيق جبل طارق، قد تم استئنافها اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأكد مصدر من قبطانية ميناء طنجة المدينة أن الرحلات البحرية، التي تربط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة، استؤنفت اليوم الأحد ابتداء من الساعة السابعة صباحا في الاتجاهين بشكل عادي، بعد إعادة فتح ميناء طريفة، الذي أغلق، أول أمس الجمعة، بسبب الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية التي شهدها مضيق جبل طارق.
وأضاف المصدر ذاته أن الرحلات البحرية الاعتيادية، التي تربط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة الإسباني استؤنفت وفق التنظيم الزمني المعتاد للرحلات.
شاشة أخبارنا
بهذه الطريقة اختار بنكيران ان يتعامل مع قضية محسن فكري
اخبارنا المغربية : الرباط خرج رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران، عن صمته بخصوص حادث الحسيمة المفجع ، حيث عبر ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟