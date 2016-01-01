الرئيسية | أخبار وطنية | استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بشكل اعتيادي بعد تحسن الظروف الجوية بمضيق جبل طارق

استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بشكل اعتيادي بعد تحسن الظروف الجوية بمضيق جبل طارق

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بشكل اعتيادي بعد تحسن الظروف الجوية بمضيق جبل طارق

 

أعلنت سلطات ميناء طنجة المدينة، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة-المدينة وطريفة بجنوب إسبانيا، التي تم تعليقها، أول أمس الجمعة، بسبب سوء أحوال الطقس بمضيق جبل طارق، قد تم استئنافها اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد مصدر من قبطانية ميناء طنجة المدينة أن الرحلات البحرية، التي تربط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة، استؤنفت اليوم الأحد ابتداء من الساعة السابعة صباحا في الاتجاهين بشكل عادي، بعد إعادة فتح ميناء طريفة، الذي أغلق، أول أمس الجمعة، بسبب الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية التي شهدها مضيق جبل طارق.

وأضاف المصدر ذاته أن الرحلات البحرية الاعتيادية، التي تربط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة الإسباني استؤنفت وفق التنظيم الزمني المعتاد للرحلات.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات