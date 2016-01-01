استئناف الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بشكل اعتيادي بعد تحسن الظروف الجوية بمضيق جبل طارق

أعلنت سلطات ميناء طنجة المدينة، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة-المدينة وطريفة بجنوب إسبانيا، التي تم تعليقها، أول أمس الجمعة، بسبب سوء أحوال الطقس بمضيق جبل طارق، قد تم استئنافها اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية.



وأكد مصدر من قبطانية ميناء طنجة المدينة أن الرحلات البحرية، التي تربط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة، استؤنفت اليوم الأحد ابتداء من الساعة السابعة صباحا في الاتجاهين بشكل عادي، بعد إعادة فتح ميناء طريفة، الذي أغلق، أول أمس الجمعة، بسبب الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية التي شهدها مضيق جبل طارق.



وأضاف المصدر ذاته أن الرحلات البحرية الاعتيادية، التي تربط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة الإسباني استؤنفت وفق التنظيم الزمني المعتاد للرحلات.