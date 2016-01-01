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الأصالة والمعاصرة يدعو إلى عقد جلسة عاجلة للبرلمان بعد مقتل محسن فكري والبيجيدي يوفد ممثلين عنه لتقديم العزاء

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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الأصالة والمعاصرة يدعو إلى عقد جلسة عاجلة للبرلمان بعد مقتل محسن فكري والبيجيدي يوفد ممثلين عنه لتقديم العزاء

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعد دعوته في وقت سابق مناضليه للمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية المنظمة تضامنا مع ضحية الحكرة بالحسيمة، دعا حزب الأصالة والمعاصرة كل الفرقاء السياسيين إلى عقد جلسة عاجلة بالبرلمان لمناقشة قضية مقتل الشاب محسن فكري ظلما وعدوانا داخل شاحنة أزبال.

من جهة أخرى أفادت مصادر من داخل البيجيدي أن الحزب أوفد قياديين كبار لمدينة الحسيمة من أجل تقديم العزاء لأسرة الفقيد يتقدمهم سعد الدين العثماني.

للإشارة فإن بنكيران كان قد أصدر تعليمات صارمة لكل منتسبي حزب يمنعهم فيها من المشاركة في أي مسيرات احتجاجية تضامنية مع محسن فكري.

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