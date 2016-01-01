صور الجنازة المهيبة للراحل محسن فكري بمسقط رأسه في إمزورن
أخبارنا المغربية ـ الرباط
خرج الألاف من ساكنة مدينة الحسيمة و النواحي ، صباح اليوم الأحد، في جنازة المرحوم محسن فكري بائع السمك، حيث إنطلقت من المستشفى الإقليمي نحو مسقط رأسه بمدينة إمزورن.
و عرفت الجنازة احتجاجات قوية لأبناء المنطقة بعد وفاة ابن مدينتهم بطريقة مفجعة ، حيث تم طحنه داخل شاحنة أزبال فقط لكونه احتج على حجز سمكه الذي كان يقتات منه بالحلال.
الجنازة المهيبة عرفت مشاركة متضامين من عدة مدن مغربية خاصة الناضور والحسيمة وتطوان وطنجة، في مشهد مؤثر أبكى الحاضرين.
شاشة أخبارنا
بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداول رواد الفيسبوك ، صورا صادمة ، لمشاهد أعقبت المقابلة التي استقبل فيها فريق الوداد البيضاوي بملعب الفتح الرباط ، فريق ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟