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صور الجنازة المهيبة للراحل محسن فكري بمسقط رأسه في إمزورن

بواسطة أخبارنا المغربية 5 دقيقة مضت
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صور الجنازة المهيبة للراحل محسن فكري بمسقط رأسه في إمزورن صور الجنازة المهيبة للراحل محسن فكري بمسقط رأسه في إمزورن

أخبارنا المغربية ـ الرباط 

خرج الألاف من ساكنة مدينة الحسيمة و النواحي ، صباح اليوم الأحد، في جنازة المرحوم محسن فكري بائع السمك، حيث إنطلقت من المستشفى الإقليمي نحو مسقط رأسه بمدينة إمزورن.

و عرفت الجنازة احتجاجات قوية لأبناء المنطقة بعد وفاة ابن مدينتهم بطريقة مفجعة ، حيث تم طحنه داخل شاحنة أزبال فقط لكونه احتج على حجز سمكه الذي كان يقتات منه بالحلال.

الجنازة المهيبة عرفت مشاركة متضامين من عدة مدن مغربية خاصة الناضور والحسيمة وتطوان وطنجة، في مشهد مؤثر أبكى الحاضرين.

 

 

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