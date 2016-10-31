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عـاجل .. الملك محمد السادس يتدخل في قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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عـاجل .. الملك محمد السادس يتدخل في قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به عـاجل .. الملك محمد السادس يتدخل في قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به

علم لدى سفارة المغرب بفرنسا، أنه في اطار عطف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، اتجاه أسرة سعد لمجرد، أوصى جلالته هذه الاخيرة بأن يتولى الاستاذ إيريك ديبون موريتي الدفاع عن المغني المغربي، وقرر جلالته التكفل بأتعاب الدفاع.

يشار الى أنه تم توجيه التهمة للمغني المغربي وأودع السجن مساء الجمعة الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية "عنف جنسي".

وتقدم دفاعه بطلب استئناف قرار الاعتقال.

وكان من المقرر أن يحيي سعد لمجرد حفلا موسيقيا السبت الماضي بقصر المؤتمرات في باريس.

مجموع المشاهدات: 45403 |  مشاركة في:

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1 |
يحي جلالة الملك انه يعطف ويحب شعبه دامت لك الصحة والعافيةالله ايبارك في عمر سيدي
مقبول مرفوض
-3
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 01:43
2 | jamal
hhhhh
لمجرد تكلف به .وولاد الفقراء سامح فيهم. والجالية معلبالكش بهم. مخلي لموسخين ديال القنصليات يتكرفسو علينا.هادا أسبوق و انا تانتصل بروما مايرداو تيجابونا .لاحول ولا قوة إلا بالاه. مغرب العجائب يدافعو على المفسدين و يطحنو الفقراء.
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6
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 01:51
3 | ابراهيم
يحئ القضاء الفرنسئ إسلاما دون مسلمين
إذا كان سعد لمجرد متهم في فرنسا , هل كان متهما في امريكا كذلك, ومذا نقول التحاليل الطبية التي خضع اليها و تبثت انه كان تحت تخيضر الكوكايين و الخمر وماذا عن العنف الجنسي و الجسدي ضظ المرأة ولو كانت فاسدة كما نعرف. بالطبع كون كان في المغرب كون خرج من الدقيقة الاولئ ونلصق التهمة الئ الفتات ,اشياء جاري بها العمل في محاكمنا باباك صاحبي والمحامي والقاضي والتيلفون خدام,
لا حول ولا قوة الا بالله حسبيا الله و نعم الوكيل.
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 01:55
4 | علي
عدالة
لا حول ولا قوة إلا بالله.وهل يا صاحب الجلالة هاذا الشخص محتاج لمن يتبرع له ؟
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 02:00
5 | مونية العميري
حبيبنا ملكنا محمد السادس نصره الله
بِسْم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ملكنا الحنون والعطوف والله العظيم انا كنت حاسة بملكنا لم يتركنا ضحكة لاعدائنا لانني قرأت في احد دولة عربية علقوا بالسوء عن بلدنا وهم معروفين لام يحبوننا يشعرون بغيرة كبيرة من بلدنا وملكنا الله ينتقم منهم يارب والله العظيم انا جد فارحة بملكنا بحنانه وعطفه ووقوفه بجانبنا بجانب الظعيف والغني يارب تعطيه الصحة والعافية وتنصره على أعداء بلده والله انا مقيمة بباريس وارى كيف يكرهننا ويحتقروننا بعض الناس خصوصا الجزائريون ربنا ينتقم كل من يريدون تحطيم بلدنا وشعبنا وانا كنت يوميا ليلا ونهارا ادخل على الموقع الالكتروني لكي اعرف اخبار جديدة عن الفنان المحبوب وأخونا سعد المجرد وكنت اطلب من الله ان يتدخل ملكنا العزيز والغالي على قلوبنا لإخراج اخونا وابن بلدنا سعد المجرد والحمد لله ربنا استجاب لي دعائي واتمنى او يخرج بسلام يارب شكرًا لك ياملكنا الغالي ربنا يرعاك ويرعى الاسرة العلوية الكريمة ويرحم أجدادك انشاء الله يارب ????????????
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-1
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 02:01
6 | Omar
مفاهم وااالو
حلل وناقش العجاب؟؟؟؟؟
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 02:11
7 | متابع
العجب
هذا هو العجب العجاب يدافعون عن الزاني والخمار؟
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 02:21
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

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