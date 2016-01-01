وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن فاتح شهر صفر
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1438 هو يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر 2016 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر 1438هـ، بعد مغرب يوم الإثنين 29 محرم 1438هـ موافق 31 أكتوبر 2016، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
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