بالصورة : رئيس رواندا يوصل الملك بسيارته الخاصة إلى المطار
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك "، صورة جمعت الملك محمد السادس بالرئيس الرواندي بول كاغامي، داخل سيارة هذا الأخير، خلال الزيارة الملكية الأخيرة لدولة رواندا.
و أوضحت مصادر إعلامية ، أن الرئيس الرواندي انتقل بنفسه إلى الفندق من أجل نقل الملك محمد السادس عبر سيارته إلى المطار في ختام زيارته لرواندا.
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