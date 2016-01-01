بالصورة : رئيس رواندا يوصل الملك بسيارته الخاصة إلى المطار

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك "، صورة جمعت الملك محمد السادس بالرئيس الرواندي بول كاغامي، داخل سيارة هذا الأخير، خلال الزيارة الملكية الأخيرة لدولة رواندا.

و أوضحت مصادر إعلامية ، أن الرئيس الرواندي انتقل بنفسه إلى الفندق من أجل نقل الملك محمد السادس عبر سيارته إلى المطار في ختام زيارته لرواندا.