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تنقيلات مرتقبة في صفوف رجال السلطة بعد تشكيل الحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن يعرف رجال السلطة حركية و تنقيلات مباشرة بعد إعلان التشكيلة الرسمية لحكومة بنكيران الثانية.

وستهم حركة التنقيلات رجال السلطة من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية وباشوات وقياد ورؤساء دوائر، تفعيلا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف رقم 1.67.08 الصادر في الواحد والثلاثين من يوليوز 2008 في شأن هيئة رجال السلطة التي تنص على تطبيق حركات دورية يخضع لها رجال السلطة على رأس كل أربع سنوات، وفق ما جاء في يومية الصباح.

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