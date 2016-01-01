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دركي يستعمل "الرصاص" لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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دركي يستعمل "الرصاص" لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة دركي يستعمل "الرصاص" لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة

أفادت السلطات المحلية بولاية طنجة بأن دركيا اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي، أمس الثلاثاء بحي بني مكادة، لتوقيف زعيم شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بالرغم من الطلقات التحذيرية، حاول زعيم الشبكة المتخصصة في الاتجار بالمخدرات القوية والمشروبات الكحولية، التي تم تفكيكها متم أكتوبر المنصرم بمدينة البوغاز، الاعتداء على الدركي بالسلاح الأبيض، مما اضطر هذا الأخير لإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الفخذ الأيمن.

وتندرج عملية توقيف المشتبه فيه في إطار متابعة التحقيق الذي تم فتحه عقب تفكيك هذه الشبكة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم نقل تاجر المخدرات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، في انتظار إحالته على التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بطنجة أوقفت، يوم 26 أكتوبر الماضي، أربعة أشخاص وحجزت كمية من مخدري الكوكايين والهروين، بالإضافة إلى 249 قرصا مهلوسا و100 قنينة كحول.

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