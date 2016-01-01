على طريقة الأفلام .. "مشرمل" يطعن شرطيا بسكين و يلوذ بالفرار رغم مواجهته بالرصاص
اضطر مقدم شرطة يعمل بمفوضية الأمن بسلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض حياة موظفي الأمن للخطر بواسطة السلاح الأبيض.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه، وحسب المعلومات الأولية، فقد تدخلت دورية للدراجيين لتوقيف المشتبه فيه بحي قرية اولاد موسى بمدينة سلا، بعد تسجيل شكاية بالعنف في حقه من طرف حارس ليلي، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وأصاب أحد عناصر الشرطة بجرح على مستوى كتفه بواسطة سكين، قبل أن يتمكن من الفرار.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم العلاجات الضرورية للشرطي المصاب، بينما تم تكثيف التحريات والتدخلات بهدف توقيف المشتبه فيه، الذي تم تعميم مذكرة بحث في حقه.
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