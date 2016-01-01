16 قتيلا و 1570 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1570 آخرون بجروح، إصابة 69 منهم بليغة، في 1211 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 نونبر الجاري.



وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.



وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 28 ألف و345 مخالفة، وأنجزت 9859 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 18 ألف و486 غرامة صلحية.



وأشار البلاغ إلى أن المبالغ المتحصل عليها بلغت 3 ملايين و777 ألف و725 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4136 عربة، فيما بلغ عدد الوثائق المسحوبة 5572 وثيقة، إضافة إلى 151 مركبة خضعت للتوقيف.