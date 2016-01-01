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هكذا نجح أمن فاس في الايقاع بشخص تورط في جريمة قتل قبل 7 أشهر

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 3 دقيقة مضت
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هكذا نجح أمن فاس في الايقاع بشخص تورط في جريمة قتل قبل 7 أشهر هكذا نجح أمن فاس في الايقاع بشخص تورط في جريمة قتل قبل 7 أشهر

 تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص كان موضوع مذكرة بحث وطنية، يشتبه تورطه في جريمة قتل. 

وحسب مصادر أمنية، فإن الجاني توارى عن الأنظار منذ تورطه خلال شهر أبريل الماضي في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدين بالسلاح الأبيض في حق أحد الضحايا الذي فارق الحياة. 

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان دائم التخفي والترحال من منطقة إلى أخرى منذ مشاركته في ارتكاب هذه الجريمة، إلا أن تعقب خطواته من طرف المصالح الأمنية مكن من رصده واعتقاله.

وأشارت إلى أن وقائع هذا الحادث تعود إلى شهر أبريل الماضي حين قام المعني بالأمر رفقة شقيقيه اللذين اعتقلا في وقت سابق وتم تقديمهما أمام العدالة، بالاعتداء بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص بالضرب والحرج مما أدى إلى وفاته. 

وقد تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة من أجل استكمال البحث.

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