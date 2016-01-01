هكذا نجح أمن فاس في الايقاع بشخص تورط في جريمة قتل قبل 7 أشهر
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص كان موضوع مذكرة بحث وطنية، يشتبه تورطه في جريمة قتل.
وحسب مصادر أمنية، فإن الجاني توارى عن الأنظار منذ تورطه خلال شهر أبريل الماضي في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدين بالسلاح الأبيض في حق أحد الضحايا الذي فارق الحياة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان دائم التخفي والترحال من منطقة إلى أخرى منذ مشاركته في ارتكاب هذه الجريمة، إلا أن تعقب خطواته من طرف المصالح الأمنية مكن من رصده واعتقاله.
وأشارت إلى أن وقائع هذا الحادث تعود إلى شهر أبريل الماضي حين قام المعني بالأمر رفقة شقيقيه اللذين اعتقلا في وقت سابق وتم تقديمهما أمام العدالة، بالاعتداء بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص بالضرب والحرج مما أدى إلى وفاته.
وقد تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة من أجل استكمال البحث.
شاشة أخبارنا
التفاصيل الكاملة وأسباب إطلاق شرطة سلا الرصاص على صاحب سوابق و وفاته متأثرا بجروحه
اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا مساء أمس الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير ... تفاصيل أكثر
- خطيير...عندما يتعارك شرطي الصقور مع أخطر مشرمل فهذا ما يحدث!!
- 8 دول عربية تتضامن مع المغرب و تنسحب من القمة العربية الإفريقية
- هذا هو رد السفارة الأمريكية بخصوص حمل جون كيري كيسا بلاستيكيا بمراكش
- مثير ... بوليف دخل طول وعرض فالبام وفالصحافة وقال:"يريدون الانقلاب ومروا للخطة -ب- بعدما فشلت الخطة -أ- ولن نتخلى عن بن كيران"!
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟