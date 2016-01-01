مارتيل .. وفاة عامل بناء و إصابة آخر بجروح خطيرة بعد سقوطهما من بناية قيد الانشاء و فتح تحقيق في الحادث
علم لدى السلطات المحلية، أن عامل بناء لقي حتفه اليوم الخميس، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة جراء سقوطهما من الطابق العلوي لبناية قيد التشييد بأحد أحياء مدينة مارتيل.
وأوضح المصدر ذاته، أن الضحية، المتحدر من منطقة أزيلال والبالغ من العمر 30 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها حين سقوطه من بناية متوسطة العلو بحي الواد المالح شمال مدينة مارتيل، فيما أصيب زميله (25 سنة) بجروح في مختلف أنحاء جسمه، مما استدعى نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية .
وقد تم فتح بحث موسع تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين عن وقوعه.
شاشة أخبارنا
هكذا ردت إدارة السجون على فيديو "ولد مليكة" الذي فضح ما يجري بالزنازن
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أكدت مصادر غير رسمية من داخل إدارة السجون أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها مؤخرا والتي يظهر فيها المدعو "ولد مليكة" ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟