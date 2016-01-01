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مارتيل .. وفاة عامل بناء و إصابة آخر بجروح خطيرة بعد سقوطهما من بناية قيد الانشاء و فتح تحقيق في الحادث

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 3 ساعات 37 دقيقة مضت
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مارتيل .. وفاة عامل بناء و إصابة آخر بجروح خطيرة بعد سقوطهما من بناية قيد الانشاء و فتح تحقيق في الحادث مارتيل .. وفاة عامل بناء و إصابة آخر بجروح خطيرة بعد سقوطهما من بناية قيد الانشاء و فتح تحقيق في الحادث

علم لدى السلطات المحلية، أن عامل بناء لقي حتفه اليوم الخميس، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة جراء سقوطهما من الطابق العلوي لبناية قيد التشييد بأحد أحياء مدينة مارتيل. 

وأوضح المصدر ذاته، أن الضحية، المتحدر من منطقة أزيلال والبالغ من العمر 30 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها حين سقوطه من بناية متوسطة العلو بحي الواد المالح شمال مدينة مارتيل، فيما أصيب زميله (25 سنة) بجروح في مختلف أنحاء جسمه، مما استدعى نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية .

وقد تم فتح بحث موسع تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين عن وقوعه.

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