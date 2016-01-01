بعد مقتل منحرفين برصاص الشرطة، الحموشي يصدر تعليمات خاصة إلى رجال الأمن

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة أن المدير العام للأمن الوطني أصدر تعليمات جديدة لعناصره بخصوص الحالات الاي يتم فيها اللجوء إلى استعمال السلاح الوظيفي وكيفيته.

وحسب ذات المصدر ، فإن المديرية العامة للأمن الوطني شددت على جعل إطلاق الأعيرة النارية كحل أخير وفي حالة عدم استجابة المجرم للتحذيرات وتشكيله خطرا على سلامة العناصر الأمنية والمواطنين.

هذا وحثت التعليمات رجال الشرطة على تحذير الجانح أولا ومن تم إطلاق رصاصات في الهواء ثم إن استدعى الأمر إطلاق النار على الأطراف السفلى أولا.

للإشارة فإن الأيام الماضية عرفت وفاة منحرفين برصاص الشرطة بعد تشكيلهما خطرا على أمن المواطنين.