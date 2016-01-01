مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
بواسطة 28 دقيقة مضت
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
- القنيطرة : 45 ملمتر
- الشاون : 27 ملمتر
- العرائش : 21 ملمتر
- الجديدة : 20 ملمتر
- الدار البيضاء- أنفا : 19 ملمتر
- سيدي سليمان :16 ملمتر
- طنجة والرباط : 15 ملمتر
- المحمدية ومكناس : 11 ملمتر
- تطوان : 9 ملمتر
- تازة وإفران : 8 ملمتر
- فاس : ملمتران - الحسيمة وخريبكة : أقل من ملمتر .
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