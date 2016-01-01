هام للمواطنين ...موقع رسمي جديد للتبليغ عن الموظفين المتغيبين عن العمل

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

أمام الغيابات المتمررة والمستمرة لموظفي القطاع العام عن عملهم، أقدمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على إطلاق خدمة جديدة ستمكن المواطنين من الإبلاغ عن الموظفين المتغيبين عن مكاتبهم بشكل آني.

الوزارة اختارت للعملية شعار "لنحارب جميعا التغيب غير المشروع عن العمل"، حيث خصصت موقعا إلكترونيا خاصا بذلك ومفتوحا أمام الجميع www.stopabsence.ma، يتضمن استمارة على المبلغ تعبئتها تشمل معلومات حول الموظف المبلغ عنه من قبيل؛ الاسم الكامل، المنصب أو الوظيفة، رقم التأجير، الإدارة المعنية، والإقليم الذي ينتمي إليه الموظف، وتاريخ تغيبه، كما أن للمبلغ الحق في الاختيار ما بين الكشف عن هويته أو إخفائها.