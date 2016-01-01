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إعادة فتح الطريق الرابطة بين إقليمي شفشاون والحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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إعادة فتح الطريق الرابطة بين إقليمي شفشاون والحسيمة

 تمت، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الرابطة بين إقليمي شفشاون والحسيمة أمام العربات الكبيرة، من شاحنات وحافلات، بعد أن تمكنت فرق التدخل التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من إزاحة الثلوج المتراكمة على الطريق.

وقال المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم شفشاون، السيد محمد المريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تمت ظهر اليوم إعادة فتح مقاطع على الطريق الوطنية رقم 2 في وجه حركة سير الشاحنات وحافلات نقل الركاب، بعد أن غمرتها الثلوج منذ مساء أمس الخميس.

وأوضح أن تدخلات أعوان المديرية الإقليمية للوزارة، مدعومة بالآليات الضرورية تمكنت، خلال عمل مسترسل انطلق منذ الخامسة من مساء أمس وإلى غاية العاشرة من صباح اليوم ،من إزاحة الثلوج لتسهيل حركة السير في وجه كافة وسائل النقل.

وأضاف السيد المريني أن فرق الديمومة الثابتة تعمل دون توقف، على مستوى هذا المحور الطرقي الحيوي، لتوفير الظروف المناسبة لحركة السير والنقل لكل أنواع العربات. 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت، منذ أول أمس الأربعاء، سقوطا مكثفا للثلوج.

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