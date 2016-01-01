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الحزن يخيم على عائلة بنكيران وقياديون حزبيون يقدمون العزاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحزن يخيم على عائلة بنكيران وقياديون حزبيون يقدمون العزاء

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

شهدت مقبرة الشهداء بالدار البيضاء ظهر هذا اليوم تشييع جثمان ابن أخ رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والذي انتقل إلى دار البقاء.

مراسيم العزاء عرفت حضور وجوه سياسية معروفة في مقدمتها عزيز أخنوش العائد للتو من الأدغال الإفريقية ، حيث قامت بمواساة كل من بنكيران وشقيقه.

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