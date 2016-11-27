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أخيرا...مؤسسات الدولة تلتزم بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أخيرا...مؤسسات الدولة تلتزم بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أخيرا سيكون بمقدور الموواطنين وشركات القطاع الخاصة الحصول على حقوقهم من مؤسسات الدولة والتي كانت تتماطل كثيرا في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها رغم كونها نهائية .

فقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المحكمة الإدارية بالرباط و عدد من الوزارات و المؤسسات العمومية يروم العمل من أجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة ضدها في أجل أقصاه بالنسبة للوزارات ستة أشهر ، و بالنسبة إلى باقي المؤسسات العمومية و الشركات العامة ، ثلاثة أشهر.

وتسعى الجهات الموقعة من خلال البروتوكول إلى بلورة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، حيث حث الملك الإدارات العمومية، على ضرورة إعطاء الاهتمام بشكل عام لقضايا المواطنين ، و خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية .


 

 

 

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1 | جعونة مجبر
الشيء المهم هو مراقبة مسطرة وكيفية ولماذا الحكم ضد الإدارات وخصوصا الجماعات الترابية المختلفة لان في الغالب يكون هناك تواطء بين الممونين والمقاولين من جهة ومسؤولي الجماعات من جهة اخرى لاقتسام كعكة الاحكام وهذه ظاهرة خطيرة تدمر ميزانية الجماعات وما يترتب عنه في إفقار المواطن لهذا عندما يكون الحكم بالتعويض ضد إدارة او جماعة يجب إقرار منظومة صارمة للمراقبة كيفية وطبيعة الأحكام
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/11/27 - 01:04
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