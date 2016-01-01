طقس بارد بالمغرب يوم غد الاثنين و درجات الحرارة تصل الى ناقص 4 بهذه المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل المناطق الشمالية والداخلية وكذا المرتفعات، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح بالسهول الأطلسية شمال آسفي والريف والأطلس المتوسط والكبير وسايس والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.



وستهب الرياح معتدلة شمالية-غربية بالمنطقة الشرقية، ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب الغربي بشمال البلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الصحراوية.



وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 3 و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 3 و7 درجات بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 5 و10 درجات بالسايس وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وستكون ما بين 10 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وبالأقاليم الجنوبية.



أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 4 و12 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 25 و22 درجة بجنوب البلاد.



وعن حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين طنجة ومهدية، وهائجا بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.