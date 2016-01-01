مديرية الحموشي تدشن سياسة جديدة على المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية
أخبارنا المغربية : تطوان
شرعت مديرية الأمن الوطني ، مؤخرا، في سن سياسة جديدة على المعابر الحدودية للمغرب مع سبتة ومليلية المحتلتين.
و كشفت يومية "المساء" استنادا إلى مصادر قالت إنها موثوقة، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أعطى أوامر بتكثيف الوجود الأمني وزيادة عدد رجال الأمن لمواجهة تهريب "المواد الفاسدة" وحجز السيارات غير المرخص لها.
و أوضحت ذات المصادر ، أن المديرية شرعت في تطبيق الخطة بالمعبر الحدودي بني نصار بمدينة الناظور، حيث تمكن الأمن من توقيف الكثير من الدراجات غير القانونية، كما تعزز الوجود الأمني بطريقة ملفتة.
و تأتي هذه الاجراءات من أجل وضع حد لظاهرة التهريب بشمال المملكة خاصة و انتشار مواد فاسدة بالاسواق المغربية قد تشكل خطرا على صحة المواطنين .
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