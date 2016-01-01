الرئيسية | أخبار وطنية | مديرية الحموشي تدشن سياسة جديدة على المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية

مديرية الحموشي تدشن سياسة جديدة على المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مديرية الحموشي تدشن سياسة جديدة على المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية مديرية الحموشي تدشن سياسة جديدة على المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية

أخبارنا المغربية : تطوان 

شرعت مديرية الأمن الوطني ، مؤخرا، في سن سياسة جديدة على المعابر الحدودية للمغرب مع سبتة ومليلية المحتلتين.

و كشفت  يومية "المساء" استنادا إلى مصادر قالت إنها موثوقة، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أعطى أوامر بتكثيف الوجود الأمني وزيادة عدد رجال الأمن لمواجهة تهريب "المواد الفاسدة" وحجز السيارات غير المرخص لها. 

و أوضحت ذات المصادر ، أن المديرية شرعت في تطبيق الخطة بالمعبر الحدودي بني نصار بمدينة الناظور، حيث تمكن الأمن من توقيف الكثير من الدراجات غير القانونية، كما تعزز الوجود الأمني بطريقة ملفتة.

و تأتي هذه الاجراءات من أجل وضع حد لظاهرة التهريب بشمال المملكة خاصة و انتشار مواد فاسدة بالاسواق المغربية قد تشكل خطرا على صحة المواطنين .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات